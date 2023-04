Non è una storia edificante, quella che arriva da Sophia Shatterson, la tiktoker che non si lava le mani dopo essere stata in bagno, ma tant’è, il mondo oggi va così. Lei ammette di farlo intenzionalmente e nel farlo ha raggiunto 700mila visualizzazioni. Tutto alla faccia dell’igiene che dovrebbe venire prima di tutto e che ci ha dato una lezione amarissima con il Covid, con l’arrivo del quale certe abitudini sono state incrementate in quanto ad una importanza che possedevano di certo già prima e malgrado il Covid.

Non si lava le mani dopo essere stata in bagno

Ad ogni modo l’importanza di lavarsi sempre accuratamente le mani non sembra aver destato l’interesse di una tiktoker che è finita al centro delle polemiche proprio perché ha ammesso, vantandosene, di non lavarsi le mani. In particolare ha confessato di non farlo quando esce dal bagno. Lei si chiama Sophia Shatterson e da quanto si legge in un video che ha raggiunto oltre 700.000 visualizzazioni, ha detto: “Ho intenzione di espormi perché so che è una cosa strana e non so se altre persone lo facciano”.

“Apro il lavandino e faccio finta”

E ancora: “Dopo aver fatto la pipì non mi lavo sempre le mani, soprattutto quando sono a casa mia. So come fare pipì in un modo che non mi crei problemi”. Attenzione, lei fa intenzionalmente. Ha infatti aggiunto (ci verrebbe di dire candidamente ma in questa storia di candido non c’è nulla): “Se ho degli ospiti e vado a fare pipì, apro il lavandino e fingo di lavarmi le mani, poi attendo un po’ in modo che pensino che mi sono lavata le mani ma non lo faccio”.