Lutto nel mondo del cinema per adulti: Sophie Anderson è morta a soli 36 anni. A rendere pubblica la triste notizia è stata un’amica dell’attrice, la collega Rebecca More.

Sophie Anderson è morta: addio alla pornostar 36enne

Sophie Anderson, nota attrice del cinema porno, è morta all’età di 36 anni. Ad annunciare la sua dipartita è stata l’amica e collega Rebecca More, via social. Nessuno si aspettava una notizia del genere, per cui si ipotizza che sia scomparsa per un malore improvviso.

Sophie Anderson è morta: l’annuncio

Rebecca More ha così annunciato la morte di Sophie Anderson:

“Sono devastata nell’apprendere la terribile notizia della morte di Sophie. Abbiamo condiviso momenti fantastici insieme e la ricorderò proprio così. L’anima piena di vita, simpatica e buona che era stravagante nell’apparenza, ma anche gentile nel privato. Eravamo molto unite e abbiamo condiviso momenti folli ma del tutto unici per noi. la ricorderò così. La situazione è tragica, ma so che ora sei in pace. Ti vorrà per sempre bene e avrai un posto speciale nel mio cuore”.

Sophie Anderson morta a distanza di un mese dal marito

Sophie Anderson è morta a 36 anni, a distanza di un mese dalla scomparsa del marito e collega Oliver Spedding. Una delle collaboratrici dell’attrice l’ha ricordata così: