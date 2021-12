Sophie Codegoni a rischio squalifica? Ecco cosa è successo nella Casa del Gf Vip 6

Sophie Codegoni potrebbe rischiare di essere squalificata dal Gf Vip per via di una frase simile a quella detta da Clizia Incorvaia

Da qualche ora hanno preso a circolare sui social alcuni video nei quali si vede Sophie Codegoni parlare di Maria Monsè. L’ex tronista di Uomini e Donne usa tuttavia un termine davvero poco consono, che i fan hanno subito equiparato a quello utilizzato da Clizia Incorvaia contro Andrea Denver in una delle passate edizioni del reality.

L’ex gieffina aveva infatti accusato il modello di essere “un Buscetta”, dandogli del pentito per le sue azioni nella Casa.

Sophie Codegoni: il video che potrebbe portarla alla squalifica

Quando Alfonso Signorini fece rivedere il video in puntata, Clizia scoppiò a piangere dicendo lei stessa di voler uscire dalla Casa. La siciliana non sapeva tuttavia che sarebbe stata comunque squalificata, cosa che adesso potrebbe ripetersi anche con Sophie Codegoni.

Sophie dice che Maria “fa la Buscettina con tutti”, per alcuni sarà grave per altri no amen, ma Clizia era stata squalificata per lo stesso motivo, quest’anno invece parlano di mafia come se niente fosse. #gfvip pic.twitter.com/pK5zi5qzIj — Ale 🍀✨ (@seisicura) November 30, 2021

Vi consiglio di rinfrescarvi la memoria con lo schifo che ha detto clizia prima di paragonarla a sophie. #GFVIP pic.twitter.com/F4XPtwBNRX — sofi👻 (@thisissofi_) November 30, 2021

Il pubblico, nel frattempo, si è spaccato in due. Alcuni ritengono che i due episodi non sia paragonabili, altri invece reputano corretta un’eventuale presa di posizione da parte del Grande Fratello. Cosa succederà per la giovanissima concorrente?