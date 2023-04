Sophie Codegoni: "Celine potrebbe nascere prima del previsto"

Sophie Codegoni ha aggiornato i suoi fan sulle sue condizioni a pochi giorni dalla nascita della sua prima figlia, Celine, che a quanto pare sarebbe già pronta a nascere.

Sophie Codegoni: gli aggiornamenti sulla gravidanza

Sophie Codegoni ha aggiornato i suoi fan sulle sue condizioni ora che la sua gravidanza è ormai agli sgoccioli e ha dichiarato via social che la sua ginecologa le avrebbe consigliato di stare a riposo poiché la sua bambina, Celine, sarebbe già pronta a nascere. “La mia dottoressa mi ha detto di stare a riposo il più possibile perché Celine è pronta e in posizione, vorrebbe conoscerci prima del previsto. Quindi ogni momento potrebbe essere buono per averla finalmente con me, per questo, adesso, è anche difficile calcolare una data precisa o comunque fare un conto alla rovescia. In questo momento mi sta venendo un po’ di ansietta perché adesso il countdown non vale più”, ha confessato l’influencer che, per questo motivo, ha deciso di rimanere a Roma e rinunciare ai suoi impegni di lavoro a Milano previsti proprio per questi giorni.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sophie Codegoni (@sophie.codegoni)

Sophie è più felice che mai di poter conoscere la sua prima figlia e lei e Alessandro Basciano non hanno mancato di aggiornare i loro fan sugli sviluppi della gravidanza e sui preparativi svolti per l’arrivo della piccola Celine.