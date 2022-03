Sophie Codegoni conquista i fan: l’abito trasparente con le piume

Sophie Codegoni e il suo abito trasparente e con piume al GF Vip. I dettagli e tutto quello che c'è da sapere.

Sophie Codegoni ha conquistato il pubblico del GF Vip e i fan con un abito trasparente con piume di un famoso stilista.

Sophie Codegoni: l’abito trasparente

Sophie Codegoni è un’affermata influencer e, durante la sua partecipazione al GF Vip, ha sedotto il pubblico televisivo con un prezioso abito di Alexander McQueen.

Si tratta di un vestito nero trasparente con applique scintillanti e gonna di piume.

L’abito costerebbe 550 euro e Sophie lo avrebbe abbinato a dei sandali argentati con tacco vertiginoso. Per quanto riguarda gli accessori l’influencer ha scelto degli scintillanti orecchini e ha raccolto i capelli, così da evidenziare il suo lungo collo e i preziosi gioielli.

Sophie Codegoni: l’amore per Alessandro Basciano

Nella casa del reality show Sophie Codegoni sembra aver trovato la serenità accanto a Alessandro Basciano, che nelle ultime puntate è rimasto sotto shock nell’apprendere che l’influencer avesse avuto mesi fa una liaison con Fabrizio Corona.

Sulla questione è intervenuto lo stesso ex Re dei paparazzi, che ha affermato di non considerare Basciano adatto all’influencer:

“Basciano deve avere una mentalità da grande e lasciare spazio a Sophie, altrimenti rischia di soffocarla”, ha affermato l’ex Re dei paparazzi, e ancora:

“Deve capire che sta con una ragazza che non ha in mente di sposarsi o avere figli. Lei ha una carriera e non può tarparle le ali.

Forse è troppo per lui (…) Uno che perde la testa con Alex Belli, come ha fatto Basciano, cosa potrà fare quando Sophie uscirà con me o con gente dello spettacolo?”.