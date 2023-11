Nel corso dell’ultima puntata di Casa Chi, Sophie Codegoni si è scagliata contro Mirko Brunetti. A suo dire, il comportamento che sta avendo al GF, è irrispettoso sia nei confronti di Greta Rossetti che di Perla Vatiero.

Sophie Codegoni non ha alcun dubbio: Mirko Brunetti al GF non sta facendo altro che illudere due donne. Durante l’ultima puntata di Casa Chi, l’influencer ha commentato l’avventura del concorrente, attualmente protagonista di un triangolo con Perla Vatiero e Greta Rossetti. Sophie ha esordito:

La Codegoni ha proseguito:

“Nel senso, non puoi illudere due donne allo stesso tempo. Anche durante la puntata l’ho visto e non dice una parola positiva né nei confronti di Perla e né nei confronti di Greta ed è lì che ride e si gode il momento. Però a casa c’è una fidanzata, possiamo essere team Perla però a casa c’è sempre una donna che ti guarda e lì comunque c’è la tua ex che hai lasciato per la tua ragazza attuale. (…) Io non apprezzo i triangoli amorosi, quindi direi ‘Mirko riprenditi un attimo’. Io ho fatto il GF e sono stata lì dentro 6 mesi. Lì le emozioni sono amplificate a mille e hai bisogno di un sostegno forte e nessuno ti può dare un sostegno come una persona con la quale hai convissuto 4/5 anni. Quindi seriamente rivederla gli ha dato delle emozioni fortissime”.