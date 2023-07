Sophie Codegoni e Basciano in vacanza senza la figlia: è bufera sui social

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano hanno deciso di concedersi una breve vacanza di coppia in Spagna, ma sui social sono stati bersagliati dalle critiche degli utenti per aver lasciato a casa la loro bambina, Celine Blue, di appena 3 mesi.

Sophie Codegoni e Basciano: la vacanza senza la figlia

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si sono concessi una breve vacanza in Spagna senza la loro bambina, Celine Blue, che è rimasta in Puglia con la famiglia della coppia e una tata. La questione ha mandato su tutte le furie i follower della coppia che già se la sono presa con Sophie e Basciano nei mesi scorsi (quando hanno portato la bambina, di appena un mese, in vacanza in barca). “Io e Bascianino abbiamo deciso di fare una cena romantica dopo tanto tempo. Ci godiamo la nostra cena e basta”, ha dichiarato Sophie attraverso i social, mostrando i dettagli del tempo trascorso in vacanza con il fidanzato.

Sui social in tanti hanno dato all’influencer dell’incosciente per aver lasciato la sua bambina, di appena 3 mesi, a casa con la sua famiglia e senza di lei. Al momento Sophie non ha replicato a questo genere di commenti e in tanti, sui social, si chiedono se lo farà.