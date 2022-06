Sophie Codegoni e Jessica Selassié hanno litigato? La verità

Sophie Codegoni e Jessica Selassié hanno davvero litigato? Un video racconta la verità.

Sophie Codegoni e Jessica Selassié, all’inizio della loro avventura al GF Vip 6, avevano stretto un bel rapporto, poi quando è entrato Alessandro Basciano hanno avuto qualche problemino. Al termine del reality, però, sembravano essere tornate buone amiche. Negli ultimi giorni, si è tornati a parlare di lite in corso: è davvero così?

Sophie Codegoni e Jessica Selassié hanno litigato?

Ai tempi del GF Vip 6, Sophie Codegoni e Jessica Selassié erano parecchio amiche. Quando l’ex tronista di Uomini e Donne si è fidanzata con Alessandro Basciano, il rapporto ha perso qualche colpo. Sul finire del reality, però, tutto sembrava essersi sistemato. Dopo il programma, non a caso, sono apparse spesso l’una accanto all’altra. Nelle ultime settimane, stando a quanto sostengono i beninformati, le due avrebbero nuovamente litigato.

Sophie e Jessica in lite: la verità

Sophie e Jessica hanno davvero litigato? Assolutamente no. Le due hanno un ottimo rapporto, tanto che negli ultimi giorni sono state insieme in Puglia per alcuni impegni di lavoro e i video apparsi sui social mostrano una grande sintonia. Non si sono frequentate molto soltanto perché sono state indaffarate, nulla di più.

L’amicizia tra Sophie e Jessica prosegue

L’amicizia tra Sophie e Jessica, quindi, procede a gonfie vele.

Molto probabilmente, nel corso dell’estate riusciranno a trascorrere del tempo insieme. Il chiacchiericcio si placherà? Ce lo auguriamo, anche perché non ha alcun senso.