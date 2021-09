Sophie Codegoni e la chirurgia plastica: “Sto prendendo i miei difetti come punto di forza”

Sophie Codegoni ha ammesso di essersi sottoposta ad alcuni interventi di chirurgia plastica e ha parlato del suo rapporto con il suo aspetto.

Nella casa del Grande Fratello Vip Sophie Codegoni ha confessato di aver superato i conflitti con il suo aspetto e di aver imparato ad accettarsi.

Sophie Codegoni: la chirurgia plastica

Nella casa del GF Vip Sophie Codegoni ha ammesso di essersi sottoposta ad alcuni interventi di chirurgia plastica per migliorare il proprio aspetto e ha affermato che, con il tempo, avrebbe imparato a usare i suoi difetti come punti di forza. “Ero ragazza e quando vedevo un minimo difetto pensavo di risolverlo con la chirurgia”, ha ammesso, e ancora: “Più vado vanti e più prendo sicurezza in me”.

Sophie Codegoni: i ritocchi estetici

La modella ha anche affermato di essersi pentita di alcuni ritocchi a cui si sarebbe sottoposta e ha invitato i suoi giovani fan a non fare lo stesso. “Non ho fatto un seno esagerato rispetto alla mia corporatura, ma solo adesso sto capendo che per accettarti devi fare ben altro e non andare dal chirurgo. Sono sempre stata una ragazza insicura e solo adesso sto iniziando a fregarmene”, ha ammesso all’interno del reality show.

Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi

Nel frattempo nella casa del reality show la madre di Sophie si è scagliata contro Gianmaria Antinolfi per alcune delle affermazioni da lui fatte sul conto di sua figlia.

Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy.