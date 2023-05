Sophie Codegoni: festa per il ritorno a casa con la piccola Celine Blue

È stata una Festa della Mamma molto speciale per Sopie Codegoni. L’ex gieffina, che ha appena dato alla luce la piccola Celine Blue, avuta con il compagno Alessandro Basciano, è finalmente tornata a casa. Ad accoglierla una grande festa.

Grande festa per il ritorno a casa dell’ex gieffina Sophie Codegoni, che ha dato alla luce la piccola Celine Blue

Fu proprio la casa più spiata d’Italia a farli conoscere ed innamorare, e da quella relazione è arrivata Celine Blue, nata lo scorso 12 maggio. Nella giornata di ieri la 23enne ha festeggiato per la prima volta nella sua vita la Festa della Mamma, stringendo tra le braccia la sua primogenita.

Dimesse dall’ospedale, mamma e figlia hanno fatto il loro ritorno a casa dove ad attenderle c’era una festa di bentornato in grande stile. Pomposa com’è stata la rivelazione del sesso del nascituro, fatta davanti alle telecamere di Verissimo, con Silvia Toffanin.

In quell’occasione la coppia di gieffini aveva aperto una scatola contenente un peluche vestito di rosa, così hanno rivelato al pubblico di essere in attesa di una bambina. E c’era tanto rosa anche nella festa celebrata per il ritorno a casa della neo mamma.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano vivono in una villa di lusso che per l’occasione è stata rivestita di decorazioni in rosa. Il tutto è stato realizzato nei minimi dettagli dalla party planner Martina di Tommaso e dalla event planner Jolanta Mila, con la collaborazione di una balloon artist che si è occupata invece delle decorazioni coi palloncini.

Un team di professionisti per realizzare la festa più bella che ci potesse essere per dare il benvenuto ufficiale a Celine Blue. Un’imponente torta a tre piani e innumerevoli cupcake hanno dato un sapore ancor più dolce alla nuova vita, in tre, che per i due ragazzi inizia ora.