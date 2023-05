Sophie Codegoni: "Il parto? Mi avevano preparata al peggio"

Attraverso i social Sophie Codegoni ha svelato ai fan i retroscena sulla nascita della sua piccola Celine Blue, venuta al mondo appena qualche giorno fa.

Sophie Codegoni: è nata la figlia

Sophie Codegoni è più felice che mai per la nascita della piccola Celine e, attraverso i social, ha svelato per la prima volta ai fan alcuni retroscena sulla nascita della sua bambina.

“Partendo dal fatto che io sono una fifona di prima categoria, sono arrivata in ospedale terrorizzata, anche perché tutti mi dicevano ‘Preparati, sarà il dolore più grande di tutta la tua vita’. Invece probabilmente sono stata super fortunata perché ho avuto anche dei medici che mi hanno aiutata tantissimo, però ho proprio un ricordo bello”, ha confessato la fidanzata di Alessandro Basciano, e ancora:

“Non ho avuto quel dolore che mi racontavano, anzi è stato un dolore minimo, paragonabile al dolore delle mestruazioni, niente di più niente di meno e in totale è durato quattro ore e mezza”.

In queste ore Sophie ha potuto fare ritorno a casa insieme alla sua bambina e sui social non ha perso occasione per raccontare ai fan i dettagli e i retroscena sulla sua nascita. Oggi Sophie e Alessandro Basciano sono più felici che mai e in tanti non vedono l’ora di sapere come sarà la loro nuova vita accanto alla piccola Celine.