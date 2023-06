Sophie Codegoni e il compagno Alessandro Basciano sono finiti al centro di una polemica degna di nota. I due si stanno godendo una vacanza in barca con la figlia neonata e sono stati sommersi di critiche.

Sophie Codegoni in barca con la figlia neonata

Lo scorso 12 maggio, Sophie Codegoni è diventata mamma della prima figlia, la piccola Celine Blue. A distanza di poco più di un mese, l’ex tronista e il compagno Alessandro Basciano si sono concessi la prima vacanza con la bambina. La famigliola si è mostrata sui social in barca a Capri e la polemica è nata in un lampo.

Le critiche a Sophie Codegoni

Nessuno ha criticato Sophie per essersi concessa una vacanza con la piccola Celine, ci mancherebbe altro. L’hanno attaccata per il fatto di aver portato la neonata in barca. La bimba ha poco più di un mese, per cui è davvero troppo piccola per trascorrere del tempo sotto al sole e al vento. Tra le tante critiche dei follower si legge: “Come si fa a portare una bimba così piccola solo per i capricci dei genitori“, oppure “Ma possibile che non si sappia che un neonato non dev’essere assolutamente portato in barca, in mezzo al mare, sotto il sole cocente?! Se non lo sanno i genitori (come è evidente, purtroppo!), nessuno a loro vicino con un può di maturità e buon senso, glielo ha sconsigliato? Io sono basita e dispiaciuta per la bambina“, o ancora “Siete solo due incoscienti!!!!!!! Ma come si può portare una bimba così piccola in quella maniera in barca sotto il sole! Penosi! Disdicevoli!“.

Sophie e Basciano incassano le critiche

Per il momento, né Sophie e né tantomeno Alessandro hanno replicato alle critiche dei follower. Molto probabilmente, si stanno godendo la vacanza e non hanno alcuna intenzione di perdere del tempo con quanti li accusano di non essere bravi genitori.