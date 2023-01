Sophie Codegoni in ospedale: la dolce sorpresa da parte dei fan

Sophie Codegoni, incinta al sesto mese, ha confessato ai fan i motivi per cui è stato necessario ricoverarla in ospedale.

Dopo essere sparita per un po’ dai social Sophie Codegoni ha finalmente aggiorrnato i suoi fan e ha fatto sapere di essere ricoverata in ospedale.

I fan, per darle il loro supporto, le hanno inviato una dolce sorpresa.

Sophie Codegoni: la sorpresa in ospedale

In queste ore in tanti si sono preoccupati per le condizioni di salute di Sophie Codegoni, che è incinta della sua prima figlia e per diverso tempo è stata assente dai social. La fidanzata di Alessandro Basciano ha tranquillizzato i fan sulle condizioni della sua bambina, ma ha fatto sapere di esser stata ricoverata in ospedale a causa di un problema a un rene.

Dopo essersi sfogata con i fan dei social, Sophie ha potuto contare sull’affetto della sua platea di follower e lei stessa si è mostrata mentre apriva una piccola torta che le è stata recapitata proprio dai suoi ammiratori in ospedale (dove comunque è sempre rimasto al suo fianco il fidanzato, Alessandro Basciano). Sophie commossa li ha ringraziati via social: “La mia preferita”, ha scritto.

Il ricovero

L’influencer ha spiegato perché è stato necessario ricoverarla in ospedale e svolgere degli accertamenti e in queste ore ha detto:

“Erano due notti che non riuscivo a dormire.

Ieri un male terrificante, quindi ho fatto un’ecografia al rene. E, come immaginavo, c’è il rene destro parecchio infiammato e dilatato. Adesso stiamo cercando di capire come mai il mio rene è così dilatato ed infiammato anche se non è facilissimo perché Celine è spaparanzata sopra al rene quindi i medici hanno poca visuale”.

In tanti tra fan, amici e colleghi stanno inviando a Sophie i loro messaggi d’affetto e d’incoraggiamento, e non vedono l’ora di sapere quando l’influencer potrà finalmente lasciare l’ospedale.

Sophie è al sesto mese di gravidanza e durante la primavera darà il benvenuto alla sua prima bambina, Celine, nata dall’amore per Alessandro Basciano (che è già padre di un bambino nato da una sua precedente relazione). La coppia è più unita e felice che mai e presto i due hanno svelato di voler convolare a nozze.