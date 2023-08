Incidente domestico in cucina per Sophie Codegoni. A raccontarlo ai fan è stata lei stessa, insieme all’amico fotografo Emanuele Novelli. Fortunatamente, nessuno si è fatto male.

Sophie Codegoni: incidente domestico in cucina

Tramite il suo profilo Instagram, Sophie Codegoni ha condiviso con i fan un piccolo incidente domestico che ha avuto in cucina. L’ex tronista di Uomini e Donne e l’amico fotografo Emanuele Novelli avevano voglia di popcorn, ma non sono stati in grado di cucinarli nel microonde.

Il racconto di Sophie Codegoni

“Ma come è successo?“, ha esordito Sophie sui social con le lacrime agli occhi. Ovviamente, la Codegoni non era commossa, ma solo divertita. L’ex tronista di Uomini e Donne ha proseguito:

“Che quando una è una cuoca provetta lo si vede anche con la cucina dei popcorn. Ma come è successo?”.

I popcorn esplodono nel microonde: per Sophie è un mistero

Sophie ha mostrato i popcorn rovesciati nel microonde, che sembrano letteralmente esplosi. La Codegoni e l’amico non sono riusciti a trattenere le risate. Come è potuto accadere? Al momento, l’incidente domestico in cucina non ha spiegazione. “Che poi Ale si lamenta ‘non cucini mai’ e poi quando lo faccio…“, ha concluso l’ex tronista di Uomini e Donne.