Sophie Codegoni, la madre replica contro Gianmaria Antinolfi: “Povero figlio del nulla”

Sophie Codegoni: lo sfogo della madre

La madre di Sophie Codegoni, Valeria Pasciuti, si è sfogata via social per alcune affermazioni fatte da Gianmaria Antinolfi sul conto di sua figlia (come lui concorrente del GF Vip).

“Per me sarebbe fantastico essere completamente libero e trovare una qui dentro. Sai come passerei le giornate? Ah sul divano. Io qua dentro chia***ei sicuro, cioè non mi farei proprio i problemi. Io andrei tranquillamente sotto le coperte. Tutti i miei amici mi hanno detto: ‘Chi***ti a Sophie”, aveva dichiarato Antinolfi in merito a Sophie. Le sue parole hanno mandato su tutte le furie la madre della ragazza, che via social ha tuonato: “Ma cosa siamo diventate?? Una merce di scambio per il successo? Ma tu razza di bruttone del Neolitico, pensi di essere in un night club al Vomero? Sei in un programma con le telecamere e dalle stesse telecamere spero tu sappia chiedere scusa.

A me ma soprattutto a mia figlia”.

Anche Sophie aveva replicato alle parole di Gianmaria Antinolfi, che nel frattempo nella casa del GF Vip si è già attirato delle critiche per le sue affermazioni sulle donne e per la sua “lista” di conquiste amorore (dove compaiono Belen Rodriguez e Dayane Mello).

Sophie Codegoni: le parole della madre

Valeria Pasciuti ha anche scritto una serie di messaggi in cui ha dispensato “consigli” a Sophie per quanto riguarda la sua partecipazione al reality show condotto da Signorini.

“Sophie: innanzitutto devi farti conoscere un po’ di più. Fuma di meno. Aiuta di più. Vai a letto un po’ prima per essere più attiva la mattina. Tira fuori la tua simpatia e la tua dolcezza. Cerca una figura materna che addolcisca le vipere lì dentro. Mi piacerebbe vederti come sei. Meno impostata e cambiare le tue mille acconciature di capelli come fai anche a casa”.

Sophie Codegoni chi è

Sophie Codegoni è nata il 22 dicembre 2000 e ha intrapreso giovanissima la carriera di modella e indossatrice. Nel 2020 è approdata a Uomini e Donne (dove ha conosciuto Matteo Ranieri) e a seguire è stata scelta per partecipare al Grande Fratello Vip.