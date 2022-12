Sophie Codegoni mostra il pancino: "Felicità"

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano hanno annunciato via social l’arrivo del loro primo figlio e nelle ultime ore l’influencer ha mostrato per la prima volta la sua pancia ai fan, più felice che mai.

Sophie Codegoni mostra il pancino

“16 settimane, il pancino della felicità”, ha scritto Sophie Codegoni nelle sue stories mostrando per la prima volta la pancia ai fan dopo il suo annuncio di gravidanza. L’influencer avrà il suo primo figlio con Alessandro Basciano, l’ex volto di Uomini e Donne da lei conosciuto nella casa del GF Vip un anno fa. I due hanno rispettivamente 22 e 33 anni e Basciano è già padre di un bambino avuto durante una precedente relazione.

Negli scorsi mesi l’ex tronista ha chiesto a Sophie di sposarlo e in tanti non vedono l’ora di saperne di più sulla vita privata della coppia, che sembra essere più felice che mai. Per adesso Sophie e Basciano hanno preferito non svelare il sesso del loro bebè né ulteriori dettagli relativi alla gravidanza, e quindi ai fan non resta che attendere.

L’annuncio

I due hanno colto tutti di sorpresa con il loro annuncio di gravidanza postando un tenero video sui social.

Nella didascalia alle immagini Sophie aveva scritto:

“Quell’amore che oggi ci ha portato la felicità più grande che potessimo provare. E adesso, che dire, la tua mamma e il tuo papà ti stanno aspettando sei la gioia e l’emozione più grande che ci potesse capitare. Ti amiamo puntino ( sì ci piace chiamarti così)”.