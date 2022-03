Sophie Codegoni non segue Jessica sui social: i dubbi dei fan

Sophie Codegoni e Jessica Selassié non si seguono sui social. Tutto quello che c'è da sapere sulla presunta tensione tra le due.

Sui social in tanti hanno lodato che Sophie Codegoni non abbia iniziato a seguire Jessica Selassié su Instagram e sembra che tra le due non corra buon sangue a causa della liaison tra Sophie e Alessandro Basciano.

Sophie Codegoni non segue Jessica sui social: i motivi

In tanti tra i fan del GF Vip hanno notato che Sophie Codegoni non segua l’ex collega Jessica Selassié sui social. Secondo le ipotesi più accreditate in rete, le due avrebbero deciso di non “seguirsi” perché tra loro non correrebbe buon sangue e Jessica sarebbe rimasta ferita dal comportamento di Sophie nei confronti di Alessandro Basciano (a cui si è avvicinata all’interno del programma nonostante lei avesse manifestato per lui un iniziale interesse).

Inoltre, una volta terminato il reality show, la stessa Jessica avrebbe affermato di non credere che la relazione tra Sophie e Basciano possa durare a lungo, dichiarazione che senza dubbio non avrà fatto piacere a Sophie.

“Una coppia è già scoppiata, quella tra Miriana e Biagio. Forse quella che vedo meno solida, ma solo per la distanza, è la coppia formata da Sophie e Alessandro“, ha dichiarato Jessica.

La liaison con Barù

Dopo aver manifestato un iniziale interesse nei confronti di Alessandro Basciano, Jessica si è pericolosamente avvicinata a Barù che però ha messo in chiaro di non voler avere alcuna storia difronte alle telecamere. Sulla questione la principessa ha rivelato:

Mi dicevano tutti di stare attenta, che giocava, ma sono convinta che quello che ho visto era vero. Ci vogliamo bene, se non ci sarà più ci siamo comunque voluti bene”, e ancora: “Se non ci sarà di più è stato comunque bello.

Cosa ho capito sotto la capanna con lui? Che c’è attrazione fisica. Mi ha detto che non voleva avere nulla sotto le telecamere e di aspettare la fine del programma.”