Sophie Codegoni pazza di Alex Belli: la stizzita reazione della moglie Delia Duran

L'interessa manifestato da Sophie Codegoni verso Alex Belli ha scatenato la furiosa reazione di Delia Duran: cosa succederà al Gf Vip 6?

Il Grande Fratello Vip 6 è iniziato da soli due giorni, ma già le prime dinamiche hanno preso decisamente vita. Durante la diretta di lunedì sera, Alfonso Signorini ha mostrato una clip di Sophie Codegoni, che ha ammesso di aver messo gli occhi sul conturbante Alex Belli.

L’ex tronista di Uomini e Donne si è prodigata in complimenti diretti all’attore, nonostante quest’ultimo sia sposato.

Sophie Codegoni scatena le ire di Delia Duran

Alla domanda su chi potrebbe piacerle nella casa del Gf Vip, la giovane 20enne ha di fatto esplicitamente indicato l’ex protagonista di Centovetrine, confermando di sapere che è sposato, ma che “è lui che deve essere fedele”. Ecco così che, a distanza di poche ore, la moglie di Alex ha deciso di intervenire.

La modella Delia Duran ha infatti pubblicato su Instagram alcune Stories dove si è scagliata furiosamente contro la futura gieffina, che entrerà nella Casa di Cinecittà venerdì.

Quando l’amore viene… il 🔔 suonerà! Magari, proprio nella Casa… 😏 C’è un solo modo per scoprirlo: ti aspettiamo, Sophie! 😜 #GFVIP pic.twitter.com/knbbYyKUto — Grande Fratello (@GrandeFratello) September 3, 2021

“Ma voi in Italia che visione avete del matrimonio? Al mio paese non funziona così.

Mio marito è entrato nella casa perché vuole costruire un futuro per la nostra famiglia. Non è andato lì per allettare e rallegrare ogni tipo di donna insoddisfatta, in cerca di popolarità mascherata da amore. Come ti permetti Sophie Codegoni? […] Se questa è la piega della trasmissione, entro nella casa e me lo porto via! Così vi faccio vedere di che pasta sono fatte le venezuelane!”. Questo dunque lo sfogo della sudamericana, che siamo certi scatenerà nuovi meccanismi…