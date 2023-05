A distanza di una manciata di giorni dalla nascita della figlia, Sophie Codegoni ha utilizzato la piccola Celine Blu per una pubblicità. La scelta, neanche a dirlo, ha provocato un’infinità di critiche.

Sophie Codegoni: la pubblicità con la figlia

Lo scorso 12 maggio, Sophie Codegoni è diventata mamma della piccola Celine Blu, primo frutto dell’amore che la lega ad Alessandro Basciano. A distanza di poche settimane dal parto, l’ex tronista di Uomini e Donne ha condiviso una pubblicità che la ritrae con la figlia. Si tratta di una linea di abbigliamento per bambini, firmata da lei stessa.

Sophie Codegoni al centro delle critiche

Le foto della pubblicità condivise da Sophie ritraggono la piccola Celine Blu con alcuni degli abiti della collezione. Niente di strano, sia chiaro: d’altronde i bambini, anche neonati, posano per gli spot da tempo immemore. Eppure, la Codegoni è finita al centro delle critiche. In molti l’hanno accusata per la sovraesposizione mediatica della bimba, che ha raggiunto il clou proprio con la sponsorizzazione.

Le critiche a Sophie Codegoni

Oltre che per la sovraesposizione mediatica, Sophie è stata criticata anche per il tipo di vestiti scelti per la figlia. Tra i tanti commenti, ad esempio, si legge: “Tutto molto bello ma come l’altra volta non vedi come ha le gambe e braccia sente freddo”. Per il momento, la Codegoni non ha replicato alle accuse e, molto probabilmente, continuerà a gestire l’immagine della pargola come meglio crede.