Sophie Codegoni replica alle accuse sui costumi di Soleil: "Non sapevo li avesse inventati lei"

Sophie Codegoni ha replicato alle accuse che l’hanno vista protagonista a causa dei presunti costumi copiati a Soleil Sorge.

Sophie Codegoni replica alle accuse

Nei giorni scorsi moltissimi fan dei social hanno preso di mira Sophie Codegoni, accusandola di aver copiato la linea di costumi di Soleil Sorge con prodotti estremamente simili. Secondo indiscrezioni le due influencer (che hanno condiviso in passato il loro percorso al GF Vip) si sono scambiate alcune frecciatine via social e, in queste ore, Sophie è entrata nel merito della vicenda scagliando l’ennesima stoccata a Soleil.

“Non si finisce mai di imparare. Sapevo che i costumi sono nati nel 1946, non credevo li avesse inventati Soleil. Ecco, non si smette mai di imparare. Magari consiglio i suoi, sono più carini”. Sophie ha anche aggiunto: “Io e Sole abbiamo due gusti differenti. Se vai a vedere le due collezioni lei ha uno stile più etnico, io francese”.

In tanti sono curiosi di sapere se Soleil Sorge replicherà pubblicamente alle parole dell’influencer e se svelerà finalmente la sua opinione in merito alla questione. Al momento sulla vicenda non sono emersi nuovi particolari e in tanti tra i fan sono impazienti di sapere quali sviluppi avrà la diatriba social.