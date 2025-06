Sophie Codegoni: Risponde alle Critiche sulla Maternità e Vacanze

Sophie Codegoni si difende dalle accuse di non essere una buona madre per le sue vacanze.

Sophie Codegoni è nel mirino. Sotto accusa per aver deciso di prendersi delle vacanze, l’influencer spiega le sue ragioni, sottolineando l’importanza di mantenere un equilibrio tra vita personale e maternità. La sua piccola Celine Blue, certo, rimane la sua priorità, ma Sophie non intende annullarsi.

Le critiche che feriscono

In queste ore, il mondo dei social è in fermento.

Sophie ha condiviso una Storia su Instagram, rivelando il peso delle critiche ricevute. La Codegoni, reduce da tensioni con l’ex compagno Alessandro Basciano, ha fatto sapere che alcuni utenti le rimproverano di non essere una buona madre, semplicemente per aver scelto di partire per una vacanza. Queste affermazioni sono davvero scioccanti. Come può una madre essere giudicata per cercare un momento di svago?

La risposta di Sophie

“Non è che se diventi mamma ti annulli”, afferma con fermezza. “Dobbiamo essere consapevoli che le mamme hanno bisogno di staccare, divertirsi e prendersi cura di sé.” Un messaggio potente, che risuona con molte donne. La Codegoni chiarisce che essere madre non implica sacrificare la propria identità. Anzi, è fondamentale per il benessere di tutti, anche dei bambini.

Genitorialità e libertà personale

Ogni giorno, Sophie vive al fianco della sua bambina, ma sente anche il bisogno di ritagliarsi spazi per sé. La libertà di un genitore, che sia mamma o papà, è sacra. Eppure, le critiche non si placano. “È sbagliato pensare che una madre debba essere solo madre”, continua. Queste parole fanno eco a molte altre madri che si sentono giudicate per le loro scelte.

Il diritto di essere felici

La Codegoni non si ferma. “Ogni genitore ha il diritto di prendersi una pausa”, afferma, sottolineando l’importanza del benessere psicologico. È una questione di equilibrio. Senza momenti di relax, la genitorialità può diventare insostenibile. La società deve imparare a rispettare le scelte individuali, senza puntare il dito.

Un messaggio di speranza

Sophie Codegoni, come molte donne, si trova a dover affrontare le sfide della maternità. Ma il suo messaggio è chiaro: non bisogna mai dimenticare chi si è. E, mentre continua a lottare contro le critiche, invita tutte le mamme a vivere la loro maternità in modo autentico e libero, senza paura di essere giudicate.