Sophie Codegoni scioccata: "Mi è esplosa la pancia, è diventata il doppio"

Sophie Codegoni si avvicina sempre di più alla data del parto.

Mancano circa due mesi alla nascita della figlia di Sophie e Alessandro Basciano, entrambi ex concorrenti del GF Vip. E non mancano i momenti complessi, come raccontato dalla giovane sui social nelle scorse ore.

La notte di panico

Sophie si è ritrovata nelle scorse ore a fare i conti con una crescita a sua detta improvvisa del pancione, cosa che avverrà ancora di più nell’arco delle prossime settimane. Intervenuta su Instagram, la Codegoni ha raccontato le ore di choc attraversate: “Stanotte mi è esplosa la pancia vi giuro, è grande il doppio del solito aiuto.

Il doppio in una notte ma com’è possibile?”

La pancia indurita di Sophie Codegoni

Sempre su Instagram Sophie Codegoni ha fornito ulteriori dettagli sul pancione: “La sento durissima e rialzata, mi sa che ha cambiato posizione”. Proprio riguardo alla posizione della futura nascitura, la ex Uomini e Donne aveva rivelato come la bimba fosse sdraiata su un rene. Il tutto ovviamente si è risolto nelle scorse ore con una leggera e normale apprensione, ma che in realtà non nasconde niente di particolare.

Quando nascerà la bimba

Il conto alla rovescia per la nascita di Cèline è già partito. La bimba di Sophie Codegoni e Alessandro Basciano dovrebbe nascere tra due mesi, più o meno all’inizio di aprile.

