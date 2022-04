Sophie Codegoni scrive ai genitori: l'ex Vippona chiede di poter vivere senza pressioni la sua storia d'amore con Alessandro Basciano.

Sophie Codegoni ha scritto una lettera ai genitori Valeria Pasciuti e Stefano, separati da tempo. L’ex tronista di Uomini e Donne, fresca dell’esperienza al GF Vip dove ha trovato l’amore con Alessandro Basciano, ha avvertito il bisogno di comunicare pubblicamente con loro per chiedergli la possibilità di vivere tranquillamente la sua relazione.

Tramite il settimanale DiPiù, Sophie Codegoni ha scritto una lettera ai genitori. L’ex concorrente del GF Vip 6 ha inviato la missiva per chiedergli di lasciarla vivere in pace la storia d’amore con Alessandro Basciano, conosciuto proprio nella Casa più spiata d’Italia. I due hanno intenzioni serie e sognano di costruire una famiglia, ma i genitori della ragazza temono che il carattere fumantino dell’ex “Vippone” possa mettere a repentaglio la serenità della pargola.

Sophie ha scritto:

“Cari mamma e papà, quando sono uscita dalla casa del Grande Fratello Vip ho scoperto che mi avevate scritto delle lettere. Ho letto che eravate felici per me, per la mia storia d’amore con Alessandro ma anche preoccupati, perché dopo aver sofferto tanto temevate che potessi vivere una nuova delusione”.