Sophie Codegoni smentisce il flirt con Nicolò Zaniolo: “Per ora solo mortorio”

Sophie Codegoni ha smentito il suo flirt con Nicolò Zaniolo e ha confermato di essere single.

Sophie Codegoni: la smentita su Nicolò Zaniolo

Nei giorni scorsi si era addirittura sparsa la voce che lei e il giovane calciatore fossero stati visti insieme in un hotel, ma l’ex fidanzata di Matteo Ranieri è stata categorica a tal proposito:

“Non ho nessun flirt e nessun fidanzato, anche se leggo tante ca***te e sento parlare di avvistamenti fake. Quando ci sarà qualcosa da raccontare lo farò. Per ora solo mortorio”, ha scritto nelle sue stories via social.

Mentre lei è tornata single dopo la sua storia con Matteo Ranieir, Zaniolo ha recentemente messo fine alla sua storia con Chiara Nasti. Il calciatore avrà inoltre presto un figlio dalla sua ex fidanzata, Sara Scaperrotta, con cui la liaison è naufragata poco prima che lei scoprisse di essere incinta.

Sophie Codegoni: la scelta

Sophie Codegoni ha lasciato il programma di Maria De Filippi dopo la sua scelta: lei e Matteo Ranieri hanno lasciato insieme il programma, salvo poi lasciarsi poco tempo dopo.

I due hanno affermato di essersi separati pacificamente e alla base della loro rottura sembra ci siano stati problemi di lontananza.

“La storia tra me e Matteo è finita. Sono andata a Uomini e Donne per trovare una persona che mi facesse sorridere, che mi facesse star bene ed emozionare perché era un periodo della mia vita in cui non riuscivo più ad approcciarmi con dei ragazzi. Matteo è riuscito a farmi star bene, a farmi sorridere e a rendermi felice. Le cose fuori sono state un po’ diverse. Non mi sento di dare colpe a nessuno, non voglio puntare il dito. (…) Sono molto legata a quello che io e Matteo abbiamo costruito in questi 5 mesi insieme. Sono un po’ meno legata a quello che c’è stato fuori”, ha raccontato Sophie.

Sophie Codegoni: la vita privata

Dopo la rottura da Matteo Ranieri Sophie Codegoni ha confermato di essere single. In tanti tra i fan dell’ex tronista sperano di avere presto notizie sulla sua vita privata e sui su un suo nuovo amore.