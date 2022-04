Sophie Codegoni su Jessica Selassié: “Ci sentiamo ogni tanto, il rapporto si è un po’ raffreddato”

Quando le luci di Cinecittà si sono spente, com'è continuata l'amicizia tra Sophie e Jessica? L'ex protagonista di Uomini e Donne fa chiarezza.

Tra alti e bassi, nella casa del Grande Fratello Vip sembrava fosse nata una bella amicizia. Non sono mancate le incomprensioni e neppure i litigi. Il loro rapporto però sembrava essere più forte di ogni altra cosa. Hanno superato ogni ostacolo e hanno chiarito anche i momenti di tensione.

Tuttavia, lontano da Cinecittà e a riflettori spenti, le carte in tavola si sarebbero completamente ribaltate. L’astio con Soleil è stato accantonato e in lei Sophie Codegoni ha trovato un’amica. La sintonia con Jessica Selassié, invece, si è affievolita. Forse non era destino: a fare chiarezza ci ha pensato proprio Sophie.

Gf Vip, l’amicizia tra Sophie Codegoni e Jessica Selassié

Lontano dalla casa più spiata e chiacchierata d’Italia, che ha visto nascere il loro amore, Sophie si gode la love story con Alessandro Basciano.

Il loro rapporto sembra procedere a gonfie vele, mentre pare non si possa dire lo stesso tra le due amiche: Sophie e Jessica.

Intervistata dal settimanale Mio, Sophie ha parlato con sincerità del rapporto che ha con la vincitrice della sesta edizione del Gf Vip. “Ci sentiamo ogni tanto. Non ci vediamo. Il rapporto che avevamo nella casa era molto forte, adesso si è un po’ raffreddato.

Un po’ per i tanti impegni, un po’ perché ti lasci influenzare dalle cose dell’esterno. Le voglio bene, le auguro il meglio, ma non siamo migliori amiche“, ha spiegato.

Poi ha tenuto a precisare: “Ho fatto tante cose in casa, ma mai tradito un’amica. Non ho mai voltato le spalle a Jessica, perché tra lei e Alessandro non c’era niente. C’era un interesse da parte sua, non ricambiato e che durava solo da due giorni.

Lei cercava disperatamente un ragazzo per passare il tempo e avere delle conferme. Lo ha fatto con Samy, con Ale, con Barù. Ma era solo un capriccio, non un interesse forte“.

Tuttavia, la Codegoni sperava potesse esserci del tenero tra Jessica e Barù. Infatti, ha commentato: “Sostenevo i Jerù perché li vedo molto affini. Ho visto Barù negarsi la possibilità di iniziare qualcosa con Jessica, forse per paura di aprire il cuore a un amore. Era schivo quando parlava delle sue storie passate. Peccato, perché con Jessica li vedevo bene insieme”.

Il rapporto tra Sophie e Soleil

Se nella casa del Gf Vip il rapporto con Soleil sembrava essere stato messo a dura prova, lontano dai riflettori si sono riscoperte. Tra le due al momento ci sarebbe una splendida amicizia e lo confermano le parole di Sophie: “Soleil è la persona con cui mi vedo e parlo di più. Abbiamo avuto un rapporto difficile all’inizio, ma ci siamo dette tutto. Credo che sia uno dei rapporti più veri che ho avuto nella casa. Oggi c’è un’amicizia solida e bella. Con gli altri qualche interazione sui social”.

Non poteva mancare un commento sul triangolo composto da Soleil, Alex e Delia. A tal proposito, l’ex protagonista di Uomini e Donne ha sottolineato: “Con Soleil non sono mai stati una coppia. Con Alex a oggi ho un buon rapporto, anche se spesso entra nel mood dell’attore. Alex e Delia sono una coppia. Sono sposati e si sono ritrovati. Sole non ne vuole più sapere di Alex”.