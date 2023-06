Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sono arrivati insieme alla figlia, Celine Blue, a un evento a Rimini, e hanno spiegato cosa sarebbe accaduto tra loro nelle ultime ore.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano: la verità sulla crisi

Nelle ultime ore in tanti hanno notato che Sophie Codegoni e Alessandro Basciano avessero smesso di seguirsi sui social e la questione ha scatenato una vera e propria bufera. In tanti infatti hanno temuto che la coppia si fosse detta addio e hanno chiesto delucidazioni ai due diretti interessati che però, per oltre 24 ore, non ne hanno fornite. A seguire Sophie e Basciano sono arrivati a Rimini con la figlia e ai microfoni di Chi hanno specificato che tra loro andrebbe tutto bene. Sembra dunque tutto sereno tra la coppia che, probabilmente, ha solamente avuto un comune battibecco. “Ha ricominciato a seguirmi sennò lo buttavo giù dal treno. Quindi sì ci seguiamo di nuovo e non smetteremo più di seguirci perché abbiamo tipo 3 anni e mezzo a testa”, ha anche specificato Sophie in merito alla discussione avuta col fidanzato.

La vicenda ha scatenato un vero e proprio putiferio in rete, dove in tanti hanno accusato i due di aver organizzato “la lite” al solo fine di ottenere visibilità. “Che pagliacciata, con una bambina”, “Questi sono proprio due pagliacci imbarazzanti”, “Sempre più imbarazzata”, “Prendono per i fondelli la gente, meno male che noi mangiamo lo stesso”, gli hanno scritto i fan tra i commenti social. La vicenda avrà ulteriori sviluppi?