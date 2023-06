Sophie e Basciano si sono lasciati? Parla l'amico

Storia al capolinea per Sophie Codegoni e Alessandro Basciano? Il rumor è diventato sempre più insistente in rete e, in queste ore, in tanti hanno chiesto delucidazioni ad Amedeo Venza, esperto di gossip e amico della coppia.

Sophie Codegoni e Basciano: i rumor sulla rottura

Nelle ultime ore sono diventati sempre più insistenti i rumor riguardanti una presunta rottura tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, che sono diventati genitori della piccola Celine Blue appena un mese fa. A quanto pare i due avrebbero smesso di seguirsi sui social e inoltre la madre di Sophie avrebbe pubblicato alcuni enigmatici messaggi sui social (che lascerebbero pensare proprio in una presunta rottura tra sua figlia e il fidanzato). Al momento sulla questione non sono emerse conferme e in tanti, sui social, sperano di saperne presto di più.

Per questo in moltissimi hanno chiesto delucidazioni a Amedeo Venza, l’esperto di gossip che è anche amico della coppia. Attraverso i social Venza ha tuonato: “Ovviamente ci sono sempre i leoni da tastiera e le mer*e che godono per le disgrazie altrui…mi fate veramente vomitare quando leggo alcuni messaggi e commenti! Detto questo, io non vi dirà mai i ca**i delle persone a me vicine! Soprattutto quando ci sono di mezzo i minori, mi limiterà sempre a ciò che faranno o diranno loro perché in questo caso il rispetto va verso i più piccoli, e se pratico il silenzio voi lo dovete rispettare perché lo stanno praticando in primis i diretti interessati! Qui non stiamo parlando di coppiette da 4 soldi, che stanno insieme solo per business o si lasciano per fare hype!”. In tanti si chiedono se la vicenda avrà ulteriori sviluppi e se, con il suo messaggio, Venza si sia riferito a una presunta rottura tra i due.