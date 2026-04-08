Sopralluogo alla Torre dei Conti a Roma, stabilizzata dopo il crollo

Roma, 8 apr. (askanews) – La Torre dei Conti resiste e guarda al futuro. È stato effettuato un sopralluogo mercoledì mattina a Roma del Sindaco Roberto Gualtieri, del Prefetto Lamberto Giannini e del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco Eros Mannino, accompagnato dal Comandante dei Vigili del Fuoco Adriano De Acutis, alla Torre dei Conti.

Il monumento di epoca medievale è crollato parzialmente lo scorso 3 novembre, causando la morte di un operaio rimasto per ore sotto le macerie, Octay Stroici. L’edificio storico è oggetto da mesi dell’opera di stabilizzazione e messa in sicurezza a cura del personale del Comando dei Vigili del Fuoco di Roma, attualmente in fase di ultimazione.

Soddisfatto il primo cittadino che ha annunciato che i lavori di messa in sicurezza si concluderanno a fine aprile e poi si passerà ai lavori di consolidamento dell’area, con la torre che resterà sotto sequestro. Il monumento è salvo, da settembre poi prenderà il via il lavoro di restauro vero e proprio per rendere nuovamente fruibile la torre dei Conti”.