Sopravvissuto all’orrore della Marmolada Davide Carnielli si sta risvegliando

Quel monile sul suo orecchio aveva permesso di capire che c'era un morto in meno nel disastro della Marmolada: Davide Carnielli si sta risvegliando

Sopravvissuto all’orrore della Marmolada e in lieve ma decisivo recupero: Davide Carnielli si sta risvegliando dopo che era stato dato per disperso dopo il disastro del 3 luglio che aveva fatto 11 vittime ma fu identificato e salvato grazie al piercing.

Come spiega bene il Corriere della Sera per i suoi cari Davide è un “un figlio ritrovato”. Non solo era nel novero dei dispersi che in quei giorni concitati equivaleva quasi certamente a dire morti, ma dopo aver lottato per settimane ha lottato tra la vita e la morte nel reparto di terapia intensiva di Treviso adesso sarebbe fuori pericolo.

La splendida notizia l’ha data sui social Valeria, una delle due sorelle di Davide: “Voglio raggiungere tutte le persone che da quella terribile domenica hanno pensato con affetto e speranza a Davide e alla nostra famiglia.

Siamo felici di dire che Davide si trova in una fase di risveglio“. Il 30enne è ancora in una situazione molto delicata: “Lo attende un lungo percorso di guarigione, accompagnato dall’amore dei suoi familiari. Saremo sempre grati ai medici e a quanti si sono impegnati per ritrovare Davide. Ringraziamo chi ha sperato, ha pregato e continuerà a farlo. Davide è un ragazzo con un cuore grande, dove c’è spazio per ognuno di voi“.

Il post di gioia anche di Luca Zaia

E a seguito della splendida notizia è arrivato anche un post Facebook del presidente della Regione Veneto Luca Zaia: “Davide Carnielli, il consigliere comunale di Fornace di 30 anni travolto il 3 luglio dalla valanga di ghiaccio della Marmolada e inizialmente ricoverato a Treviso prima di essere trasferito a Trento, si sta risvegliando! La sorella ha dato l’annuncio sui social. Lo attende un lungo percorso di guarigione, ma il suo risveglio dal coma è una bellissima notizia che conforta tutti noi!“.