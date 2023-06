Soraia Ceruti è tornata a parlare dell’ex fidanzato Luca Salatino. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha il dente avvelenato e ha sottolineato di avere tra le mani “chat da brividi”.

Soraia Ceruti su Luca Salatino: l’ex corteggiatrice minaccia denunce

La storia d’amore tra Soraia Ceruti e Luca Salatino sembrava destinata a durare per sempre. Eppure, dopo che lui è uscito dal GF Vip 7, la relazione è giunta al capolinea. Davanti all’annuncio della rottura, i fan sono rimasti senza parole, reazione che hanno mantenuto quando i due hanno iniziato a lanciarsi frecciatine via social e a mezzo stampa. Nelle ultime ore, l’ex corteggiatrice ha addirittura parlato di “chat da brividi“.

Le accuse di Soraia Ceruti a Luca Salatino

Soraia, nel rispondere sui social ad un fan che difendeva Luca, ha dichiarato:

“Dottoressa buongiorno, lei è proprio certa che le parole di lui siano attendibili? No, perché da persone intelligenti come lei immagino che il beneficio del dubbio ci debba sempre essere. In ogni caso se raccontassi certe cose, mi creda, da professionista qual è, potrebbe rimanere davvero dispiaciuta e mi darebbe consigli da mamma. Ho conversazioni chat da brividi… Un uomo ferito è capace di tutto… da quello che leggo mi ha diffamato… Partiranno denunce. Buona giornata”.

La Ceruti ha fatto capire di essere pronta a denunciare Salatino per diffamazione.

Mentre Soraia minaccia denunce, Luca si è gettato in una nuova avventura professionale. Tornato a Roma da Como, dove si era trasferito per iniziare una convivenza con la Ceruti, ha iniziato a lavorare come chef in un noto ristorante. Per il momento, l’ex Vippone non ha replicato alle accuse dell’ex fidanzata.