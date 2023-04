Sorelle di 13 e 16 anni scomparse a Cerveteri: si cerca dovunque

In queste ore che precedono la sera e di maltempo diffuso l’apprensione è ormai altissima per le due sorelle di 13 e 16 anni scomparse a Cerveteri ormai da qualche giorno: si cerca dovunque ed ogni momento potrebbe essere buono per la lieta notizia del loro ritrovamento. Le due ragazzine, da quanto si apprende, provengono da famiglie differenti e potrebbero aver deciso di incontrarsi proprio nel capoluogo della Tuscia. L’ipotesi è che le sorelline vogliano riabbracciarsi e che proprio per questo si sarebbero allontanate.

Sorelle scomparse a Cerveteri, si cerca

I carabinieri seguono questa pista e mentre scriviamo ci sono decine di pattuglie in cerca delle due ragazzine di 13 e 16 anni di Cerveteri. Della minore, Stefania, non si hanno più notizie da due giorni e da ieri ha fatto perdere le sue tracce anche la maggiore che invece vive a Viterbo dove vive. Stefania era uscita da scuola e non ha fatto rientro nella casa famiglia dove vive. Nello stesso modo si sarebbe comportata la sorella ma uscendo da casa dei genitori. I carabinieri della territoriale pensano che le due potrebbero essersi incontrate proprio a Viterbo o nella zona. Quando è andata via Stefania indossava una felpa bianca, pantaloni neri, scarpe bianche e giubbotto rosso.

L’appello accorato della sindaca

La sindaca di Cerveteri, Elena Gubetti, si è unita ai numerosi appelli di questi giorni: “Stefania ti stiamo ancora cercando! Tutta Cerveteri ti sta aspettando! Da ieri, da quando abbiamo lanciato l’appello, l’unica notizia che abbiamo ricevuto è che potrebbe trovarsi a Viterbo, per ricongiungersi con la sorella maggiore, anche lei non rientrata presso il suo domicilio. Chiunque avesse notizie, per favore, avvisi immediatamente le Forze dell’ordine al numero unico di emergenza 112″. La 13enne era stata data in affido dai servizi sociali ad una casa famiglia.