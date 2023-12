Sorelle trovate morte in casa a Recanati

Due sorelle sono state trovate morte in casa a Recanati, abbracciate l’una all’altra. Il ritrovamento è stato fatto per caso per una perdita d’acqua, la macabra scoperta ha lasciato di stucco i vicini di casa e l’intera zona.

Sorelle morte a Recanati

Due sorelle sono state trovate morte in casa a Recanati, dove probabilmente giacevano senza vita l’una accanto all’altra, già da alcuni mesi.

Una di 71 anni e l’altra di 69, queste due morti rappresentano un nuovo dramma della solitudine.

Le anziane sono Luisa e Piermaria Stortini: la prima non era autosufficiente e la seconda badava a lei ma quando quest’ultima, che aveva da poco compiuto 71 anni, è deceduta, l’altra pian piano è morta di stenti senza che nessuno notasse la loro assenza per mesi.

Sono rimaste così, abbracciate e vicine l’una all’altra, come d’altronde lo erano state in vita.

Gli accertamenti sulle sorelle morte a Recanati

Le sorelle di Recanati erano riverse l’una accanto all’altra e stando ai primi accertamenti delle forze dell’ordine, sarebbero morte entrambe per cause naturali anche se ci sono alcuni dubbi sulla seconda perché appunto si pensa che sia morta di stenti, dal momento che non era autosufficiente.

Per l’avanzato stato di decomposizione, potrebbero essere morte diversi mesi fa. Erano infatti quasi mummificate ed è incredibile che nessuno si sia accorto di nulla.

La macabra scoperta è stata fatta per una coincidenza: dall’appartamento delle due signore infatti filtrava dell’acqua nell’alloggio sottostante, il quale è disabitato ma il proprietario si trovava lì per un sopralluogo.

Dopo aver cercato di contattare senza successo le due anziane, ha chiamato le forze dell’ordine, che con l’aiuto dei pompieri hanno aperto la porta.

Le donne avevano pochi contatti con gli altri ma erano inseparabili. La loro solitudine e lontananza anche dalle istituzioni e dai parenti, ha fatto sì che morissero senza che nessuno si accorgesse di nulla.