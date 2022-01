Sorelline di 7 e 12 anni sole al parco, una si ferisce: la madre denunciata per abbandono

Due sorelline di 7 e 12 anni erano da sole in un parco giochi di Genova. Una di loro si è fatta male e la madre è stata denunciata per abbandono.

Genova, sorelline di 7 e 12 anni lasciate sole al parco

Due sorelline di 7 e 12 anni sono state lasciate da sole in un parco giochi. Il fatto è accaduto un pomeriggio di qualche settimana fa, quando le due sono andate a giocare come facevano spesso, presso il parco giochi della Val Polcevera a Genova. Erano intente a divertirsi insieme ma non erano accompagnate da nessun adulto, come hanno confermato i testimoni.

Sorelline di 7 e 12 anni sole al parco: la piccola si è fatta male

Intorno alle 15 di un pomeriggio come tanti altri, come riportato dal Secolo XIX, due bambine di 7 e 12 anni stavano giocando in un parco giochi, quando la più piccola si è fatta male. La bimba è scivolata mentre giocava con altre bambine alternandosi tra lo scivolo e l’altalena e si è ferita al ginocchio. La sorella era distante da lei, intenta a giocare con le sue amiche, e non c’era nessun adulto a controllarle e a consolarla dopo la caduta.

Sorelline di 7 e 12 anni sole al parco: le mamme hanno chiamato i carabinieri

Le mamme delle altre bambine presenti al parco giochi hanno visto la piccola farsi male e, notando che era completamente da sola, hanno chiamato il 112. I carabinieri intervenuti sul posto hanno portato la bambina in caserma e hanno ascoltato il racconto degli altri genitori, che hanno riferito che sono sempre sole al parco. “Sono abbandonate a loro stesse” hanno raccontato. I carabinieri hanno rintracciato la famiglia e hanno riportato le bambine alla madre, che è stata denunciata alla Procura della Repubblica per abbandono di minore.