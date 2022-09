Sorgenia-Banco di Desio, insieme per accompagnare Pmi nella transizione

Roma, 28 set. (Adnkronos) – Sorgenia e Banco di Desio e della Brianza Spa hanno siglato un accordo per incrementare presso le piccole e medie imprese italiane la produzione e l’utilizzo di energia da fonti rinnovabili e l’adozione di soluzioni greentech.

In un momento difficile per il Paese, con il caro energia e la conseguente sofferenza di molte aziende italiane – si legge in una nota congiunta – questa partnership rappresenta una risposta concreta per mettere le Pmi italiane nelle condizioni di diventare autosufficienti da un punto di vista energetico, sottraendosi alle oscillazioni di mercato.

Grazie all’accordo con Sorgenia, da oggi i clienti del segmento business dell’istituto bancario, presente in dieci regioni con oltre 230 filiali nel nord e centro Italia, avranno la possibilità di usufruire di condizioni particolarmente vantaggiose per installare impianti fotovoltaici.

La greentech energy company mette a disposizione competenze e soluzioni di efficienza ad alto contenuto tecnologico per accompagnare i clienti della banca lungo tutto il percorso che li porterà all’autosufficienza energetica.

"In un contesto economico e geopolitico come quello attuale è indispensabile essere al fianco delle aziende per accompagnarle nella scelta di soluzioni che le rendano autosufficienti da un punto di vista energetico, garantendo loro non solo considerevoli risparmi economici ma anche un approccio ambientalmente responsabile.

Siamo felici che Banco di Desio e della Brianza abbia immediatamente colto tale opportunità per fornire un aiuto concreto alle imprese sue clienti", commenta Gianfilippo Mancini, ad di Sorgenia.

"Siamo felici di poter accompagnare i nostri clienti in questa fase cruciale di transizione ecologica grazie a soluzioni più sostenibili e meno impattanti e di poterlo fare con un partner ideale come Sorgenia. Con questo accordo Banco Desio si conferma partner affidabile per le Pmi del territorio che vogliono scegliere soluzioni più sostenibili e cogliere le opportunità di questo momento così importante e di trasformazione su questi temi per diventare sempre più responsabili ma anche più competitive”, dice Alessandro Decio, ad e direttore generale di Banco di Desio e della Brianza.