Sorrentino sul set del nuovo film a Capri con Stefania Sandrelli

Roma, 12 set. (askanews) – Immagini da Capri, dal set di Paolo Sorrentino che da giorni, dopo una prima parte di riprese a Napoli, si è trasferito sull’isola dove sono ambientate diverse scene del nuovo, misterioso film. Dalle poche indiscrezioni si sa che sarà incentrato sulla vita di una donna chiamata Partenope, altro nome per definire la città del regista premio Oscar.

Tra le varie location, Sorrentino ha scelto i Giardini di Augusto, parco panoramico con spettacolare vista sui Faraglioni, frequentato ogni giorno da migliaia di turisti ma chiuso per l’occasione al pubblico e concesso in via esclusiva alla produzione. Qui è stata avvistata Stefania Sandrelli, in tailleur beige e camicetta; accanto a lei nel cast, tra gli altri, Gary Oldman, Isabella Ferrari, Silvio Orlando, Luisa Ranieri. Sempre per consentire di girare alcune scene per alcune ore è stata chiusa anche la spiaggia del Faro di Punta Carena ad Anacapri. Qualche disagio per i turisti, comunque contenti di avere intorno stelle del cinema.