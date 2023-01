Sorrento Roads by Mille Miglia, aperte le iscrizioni alla seconda edizione

Sorrento, 19 gen.

– (Adnkronos) – Sono aperte le iscrizioni all’edizione 2023 di Sorrento Roads by 1000 Miglia, l’evento primaverile che dal 30 Marzo al 2 Aprile offrirà a un ristretto numero di partecipanti la possibilità di immergersi in uno dei panorami mediterranei più invidiati al mondo.

Come lo scorso anno, Sorrento si conferma cuore della manifestazione: da qui, infatti, venerdì 31 marzo prenderà il via la giornata “on the road” che porterà le auto partecipanti alla scoperta della Reggia di Caserta prima e della Costiera Amalfitana poi.

La giornata di sabato 1 Aprile invece, si svolgerà interamente nel centro di Sorrento.

Si possono iscrivere auto moderne e storiche costruite fino al 1990. Le auto eleggibili, la quota di iscrizione e tutte le informazioni sono disponibili qui o scrivendo a participants@1000miglia.it.