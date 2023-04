Sorridere a teatro con l'immortale "Tre uomini e una culla"

Milano, 08 apr. (askanews) – Tre uomini e una culla è una di quelle storie che non si possono dimenticare. Giorgio Lupano, Gabriele Pignotta e Attilio Fontana, portano in scena la commedia dei tre papà “improvvisati” dall 11 fino al 23 aprile 2023 al Teatro Manzoni di Milano.

“Un evento straordinario, unico che fa emozionare. La messa in scena di “Tre uomini e una culla”; molti ricorderanno il famosissimo film degli anni ’80, noi riproponiamo la storia di questi tre amici che vivono insieme all’insegna della spensieratezza ma un bel giorno si trovano sulla porta di casa una bambina di cui si devono occupare non avendo nessuna idea di come fare”.

Una commedia degli equivoci che in teatro acquista un sapore particolare.

“Presi dalla tenerezza di questa bimba, le vite di questi tre papà vengono totalmente sconvolte. Faremo molto divertire, è uno spettacolo dolcemente anni ’80, una macchina del tempo dove ridere, divertirsi e scatenarsi sulle hit dell’epoca, a un certo punto tra una risata e un’altra ci sarà un momento disco dove tutto il pubblico si diverte e ricorda anni meravigliosi”.

La commedia approda ora per la prima volta sui palcoscenici italiani grazie al nuovo adattamento teatrale firmato dalla stessa autrice del film, Coline Serrau.