Sorteggio dei Mondiali in Qatar, Germania nel gruppo E con la Spagna

Mondiali in Qatar, Germania nel gruppo E con la Spagna, in calendario anche le sfide europee al top fra Belgio e Croazia e tra Francia e Danimarca

Sorteggio dei Mondiali di calcio in Qatar, la Germania nel gruppo E con la Spagna ed è subito scontro fra giganti nella kermesse che vedrà il primo match il 21 novembre fra la nazionale organizzatrice e l’Ecuador.

Mondiali, Germania in gruppo con la Spagna

Qatar 2022 promette già da ora faville (a chi ci sarà). Con la Spagna testa di serie è stata sorteggiata la Germania in un tour de force di sfide fra quotatissime nazionali europee che vede in calendario anche quelle fra Belgio e Croazia e fra Francia e Danimarca. Attesa anche per una sfida non molto “tecnica” ma di imprinting geopolitico assoluto, quella fra Iran e Stati Uniti, sorteggiati nel gruppo B di cui fa parte anche l’Inghilterra vicecampione d’Europa.

Tutti i gironi sorteggiati a Doha

Ecco comunque i gironi completi dopo il sorteggio di Doha. Per il Gruppo A: Qatar Ecuador Senegal Olanda. Per il Gruppo B Inghilterra, Iran, Usa,Galles. Scozia, Ucraina. Gruppo C: Argentina, Arabia Saudita, Messico, Polonia. Guppo D: Francia Perù, Australia, Emirati Arabi, Danimarca, Tunisia. Gruppo E: Spagna, Germania, Giappone Costa Rica,Nuova Zelanda. Gruppo F: Belgio, Canada, Marocco, Croazia. Gruppo G: Brasile, Serbia, Svizzera, Camerun.

Gruppo H: Portogallo, Ghana, Uruguay, Corea del Sud.