SOS Malnate in lutto, morto a 46 anni il volontario Andrea Girardello

Un grave lutto si è abbattuto su SOS Malnate e sulla comunità malnatese: il volontario Andrea Girardello è morto a 46 anni per una grave malattia.

In Lombardia, un drammatico lutto ha sconvolto la comunità di Malnate in seguito alla prematura scomparsa di Andrea Girardello, 46 anni, deceduto a causa di una grave malattia.

Nella giornata di lunedì 11 ottobre, è stata diffusa la notizia della morte di Andrea Girardello, provocata da una grave malattia contro la quale l’uomo lottava da tempo.

La tragica vicenda si è verificata a Malnate, comune di circa 16.000 anime situato in provincia di Varese, in Lombardia.

Andrea Girardello era particolarmente noto presso la comunità malnatese: il 46enne svolgeva la professione di elettricista ma era anche molto attivo in campo sociale.

Da tempo, infatti, svolgeva volontariato con l’associazione SOS Malnate in qualità di soccorritore. Con il trascorrere degli anni, la sua attività e la sua dedizione a SOS Malnate lo ha portato anche a diventare membro del consiglio di amministrazione del comune.

A dare la notizia della prematura e sconvolgente scomparsa di Andrea Girardello, è stata la pagina Facebook ufficiale di SOS Malnate Onlus che ha pubblicato il seguente messaggio:

Ci ha lasciato Andrea Girardello.

Non era più volontario di SOS da qualche anno ma siamo riconoscenti per quanto ha fatto per l’Associazione per molto tempo.

Soccorritore, membro del consiglio di amministrazione, amministratore.

Si era avvicinato in SOS con il servizio civile per poi diventare volontario per 13 anni.

Un impegno che è spaziato dal soccorso, al noioso (ma importantissimo) lavoro amministrativo dietro le quinte fino al supporto nell’organizzazione degli eventi di raccolta fondi.

Porteremo per sempre con noi il ricordo della sua tenacia, simpatia, tranquillità e correttezza.

Siamo vicini con un immenso abbraccio a Veronica, ai genitori di Andrea e al fratello.