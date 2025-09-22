Sospensione del traffico aereo a Copenaghen a causa di droni non autorizzati: Cosa sapere

Un avvistamento di droni ha causato la chiusura temporanea dell'aeroporto di Copenaghen, generando notevoli disagi tra i viaggiatori e ritardi nei voli.

La serata di lunedì 22 settembre ha visto l’aeroporto di Copenaghen coinvolto in una situazione di emergenza senza precedenti. A partire dalle 20:26 ora locale, sono stati avvistati droni di grandi dimensioni nel cielo circostante, costringendo le autorità ad adottare misure drastiche.

Alle 20:30, le operazioni di volo sono state completamente interrotte, con il risultato che decine di voli sono stati dirottati verso altri scali in Danimarca e nei paesi limitrofi.

Migliaia di passeggeri hanno trovato rifugio nell’aeroporto, in attesa di nuove informazioni sulle loro destinazioni.

Chiusura dell’aeroporto e misure di sicurezza

La decisione di chiudere l’aeroporto è giunta rapidamente dopo le prime segnalazioni di droni sorvolanti. Secondo Lise Agerley Kürstein, portavoce dell’aeroporto, la sicurezza è la priorità numero uno. “Non possiamo permettere alcun movimento aereo fino a quando non saremo certi che l’area sia sicura”, ha dichiarato.

Indagini in corso

Le forze di polizia hanno immediatamente avviato un’indagine per identificare la fonte di questi droni e il loro possibile utilizzo. Attualmente, non ci sono informazioni definitive riguardo ai piloti o agli intenti dietro a questi voli non autorizzati. La polizia ha confermato che si tratta di droni di dimensioni significative, i quali possono rappresentare un serio rischio per la sicurezza aerea.

Fino a quel momento, non è stato fornito alcun aggiornamento sul tempo necessario per la riapertura dell’aeroporto. Secondo Eurocontrol, l’aeroporto di Copenaghen rimarrà chiuso fino alle 07:00 UTC del 23 settembre, corrispondente alle 9:00 in Italia. Questa chiusura ha portato all’annullamento di circa 50 voli e alla deviazione di un numero simile, con ulteriori interruzioni previste.

Impatto sui passeggeri e sul traffico aereo

Questa situazione ha causato ripercussioni non solo per i voli in partenza e in arrivo, ma anche per le coincidenze internazionali. I passeggeri sono stati esortati a monitorare attentamente gli aggiornamenti delle compagnie aeree. Le autorità non hanno ancora fornito dati ufficiali sul numero totale dei viaggiatori coinvolti, ma è evidente che i disagi hanno colpito un numero significativo di persone.

Riflessioni sulla sicurezza aerea

L’incidente di Copenaghen non è un caso isolato; altri aeroporti europei hanno vissuto situazioni simili in passato. Tuttavia, l’evento danese è uno dei più gravi nella regione negli ultimi anni. Con l’arrivo di personale militare, si sta valutando anche l’ipotesi di abbattere i droni. Questo episodio ha riportato alla ribalta la questione della sorveglianza degli spazi aerei e la necessità di proteggere le infrastrutture strategiche da potenziali minacce.

In un contesto più ampio, l’allerta di Copenaghen si inserisce in una serie di eventi recenti che hanno colpito il settore del trasporto aereo. Solo pochi giorni prima, il 20 settembre, diversi aeroporti europei, tra cui Heathrow e Bruxelles, hanno subito un attacco informatico, causando ritardi e cancellazioni significative.

Connessioni geopolitiche e sicurezza internazionale

Questo contesto di vulnerabilità è amplificato dalla tensione geopolitica in atto. La guerra in Ucraina, che ha superato ora il giorno 1.308, ha riacceso i timori di conflitti e violazioni dello spazio aereo. I recenti sconfinamenti di aerei russi nello spazio aereo di Estonia e Polonia hanno suscitato preoccupazione tra le nazioni NATO, portando a un aumento delle misure di sicurezza.

Allo stesso modo, la situazione in Medioriente sta attirando l’attenzione internazionale, con la conferenza ONU sulla Palestina che ha visto il riconoscimento ufficiale dello Stato palestinese da parte di diversi paesi. Questi eventi, uniti a manifestazioni di protesta in tutto il mondo, sottolineano l’importanza della pace e della stabilità.