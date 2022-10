La Santa Sede ha sospeso don Giulio Mignani, il prete pro eutanasia e pro famiglie arcobaleno che aveva esternato le sue ragioni in molte occasioni

La notizia è di queste ore: è stato sospeso don Giulio Mignani, il prete pro eutanasia e pro famiglie arcobaleno della Liguria. Il parroco di Bonassola nello spezzino è stato raggiunto da un provvedimento a divinis del Vaticano a causa delle sue esternazioni su fine vita, omosessualità ed aborto.

La posizioni di don Giulio erano finite nel mirino della diocesi perché ritenute “non conformi” con la dottrina della Chiesa.

La Spezia, sospeso don Giulio Mignani

E il diretto interessato ha detto come la pensa a Repubblica: “Potrei ritornare sui miei passi, probabilmente la sospensione cadrebbe. Ma sinceramente non so se sarei mai in grado”. E ancora: “Io le cose che dico e che ho fatto le considero troppo importanti per avvicinare la Chiesa alle persone, non posso far finita di non pensarle”.

Open ricorda che l’anno scorso don Mignani aveva indetto una “Giornata per il rispetto di ogni spiritualità”.

“Riflettere sul fine vita senza tabù”

Poi, nel mese di dicembre 2021 si era dichiarato favorevole ai referendum sul fine vita. Ed aveva argomentato: “Abbiamo il dovere di riflettere senza tabù e pregiudizi sull’ipotesi di una legge che regolamenti l’eutanasia. Ma non per svalutazione della vita, proprio al contrario: da un suo altissimo rispetto”.