Sossio Aruta conferma la fine della storia con Ursula Bennardo: “Non sto giocando”

Dopo le critiche sui social, Sossio Aruta ha confermato l’addio a Ursula Bennardo, non escludendo tuttavia un possibile ritorno di fiamma

Sossio Aruta è tornato nelle scorse ore sui social confermando sostanzialmente la fine della sua relazione con Ursula Bennardo. L’ex noto volto di Uomini e Donne aveva già dato la notizia da Instagram, ma aveva poi deciso di cancellare la condivisione dalla pagina.

“Non sto giocando – ha spiegato ora l’ex cavaliere in un recente video – ma ci metto la faccia come sempre”.

Nel nuovo video Sossio Aruta ha dunque confermato l’addio, senza tuttavia escludere un eventuale ritorno di fiamma. “Come si dice, quando il gioco si fa duro, i duri iniziano a giocare. In questo caso non sto giocando, ci metto la faccia come ho sempre fatto. Perché sono una persona pulita, sincera e soprattutto vera.

Ho eliminato il post semplicemente perché ho sbagliato. Ho fatto uno scivolone scrivendo Game Over. Non volevo paragonare la mia storia d’amore con la mia compagna Ursula e mia figlia Bianca a un gioco. Ho sbagliato. Sbagliare è umano”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sossio Aruta (@sossioarutaofficial)

Sossio Aruta aperto a una possibile riconciliazione

Sossio ha infine sottolineato di aver resto pubblico questo brutto momento della sua vita per la stima che nutre nei confronti dei fan, sempre pronti finora a gioire delle loro emozioni. “Le vie del Signore sono infinite e la speranza è l’ultima a morire” ha del resto precisato ancora l’ex protagonista di Temptation Island, pronto a informare su eventuali sviluppi positivi qualora ce ne fossero.