Sossio Aruta e Ursula Bennardo si sono lasciati: “Rispettate questo momento difficile”

Sossio Aruta ha annunciato via social la fine della sua relazione con Ursula Bennardo, sbocciata a Uomini e Donne e giunta al capolinea dopo circa 3 anni d’amore e la nascita della loro bambina, Bianca.

I due non hanno chiarito i motivi che li avrebbero spinti a lasciarsi e per il momento Sossio si è limitato ad annunciare la separazione via social, chiedendo di rispettare la sua privacy e quella di Ursula in un momento tanto delicato:

“Mi dispiace deludere tutte quelle persone che hanno sognato e si sono emozionate per la nostra storia d’amore nata sotto i riflettori di Uomini e Donne; mi dispiace per tutte quelle persone che hanno creduto in noi come coppia e che ci hanno elogiato e si sono complimentate per il nostro essere e per la nostra splendida bambina Bianca, ma purtroppo devo comunicare, con tristezza, che di comune accordo, io e Ursula abbiamo deciso di interrompere il nostro rapporto sentimentale per incompatibilità caratteriali.

La nostra storia è arrivata al capolinea prego chiunque di rispettare questo difficile momento e di desistere dal cercare altre motivazioni diverse da quelle dichiarate”, ha dichiarato Sossio via social.

Sossio Aruta e Ursula Bennardo: la proposta di matrimonio

Poco prima della nascita della piccola Bianca Sossio Aruta aveva chiesto a Ursula di sposarlo e i due sembravano finalmente aver trovato la felicità. La notizia della loro rottura è giunta come un fulmine a ciel sereno e in tanti tra i fan si chiedono come mai la coppia abbia deciso di dirsi addio.

Sossio Aruta e Ursula: la prima rottura

La coppia sbocciata nel dating show di Maria De Filippi si era detta addio già una prima volta alcuni anni fa. A seguire erano tornati insieme e poco tempo dopo avevano annunciato l’arrivo della piccola Bianca. Sia Ursula che Sossio avevano avuto altri figli dalle loro precedenti relazioni e avevano svelato di aver sofferto molto per le loro rispettive separazioni. Al momento i due non hanno svelato i motivi che li hanno spinti a dirsi addio per la seconda volta.