Sossio Aruta e Ursula Bennardo sono tornati insieme: “C’è freddezza”

Sossio Aruta ha rotto il silenzio in merito alla sua recente crisi con Ursula Bennardo, madre di sua figlia Bianca.

Dopo aver annunciato con grande clamore la fine della loro storia via social, Sossio Aruta è tornato insieme a Ursula Bennardo e ha rotto il silenzio in merito a come starebbero procedendo le cose tra loro.

Sossio Aruta e Ursula Bennardo: il ritorno di fiamma

Sossio Aruta ha annunciato la fine della sua storia con Ursula Bennardo attraverso un post via social e a seguire, dopo aver scatenato l’ira della sua compagna, è tornato a casa da lei e dalla loro bambina, Bianca. I due starebbero cercando ora di superare la loro crisi sentimentale e a tal proposito Sossio ha ammesso che la situazione con Ursula non si sarebbe ancora stabilizzata: “Lei ha ancora il freno a mano tirato ma stiamo facendo di tutto per ritrovare la passione e l’amore che ci legano.

C’è freddezza, ma viviamo una vita quotidiana normale, come tutti”, ha dichiarato. Reduce già da una separazione, Sossio ha affermato di essere pentito per quanto fatto a Ursula nei giorni scorsi e ha dichiarato di non voler affrontare una nuova separazione.

Sossio Aruta: la confessione

Sossio e Ursula avevano annunciato che sarebbero convolati a nozze e a seguire hanno avuto la loro prima figlia, Bianca. Non voglio che diventi una bimba di genitori separati, mai, assolutamente“, ha affermato l’ex calciatore, e ancora: “L’unico pilastro di tutta questa storia è l’amore”.

Sossio ha anche dichiarato di essere tutt’ora pronto a sposare la sua compagna, a cui ha giurato amore eterno: “Abbiamo già la data… ma per ora non la sveliamo. E per me è e rimane quella”, ha ammesso.

Sossio Aruta: il lavoro

Dopo le esperienze in tv Sossio Aruta ha anche affermato di voler trovare il suo posto nel mondo del calcio in qualità di allenatore. In tanti si chiedono quale possa esser stata la miccia che ha scatenato il putiferio tra lui e Ursula e soprattutto se i due riusciranno presto a ritrovare la serenità.

La coppia sembrava più innamorata che mai dopo l’arrivo della piccola Bianca e durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip Sossio non aveva perso occasione per fare dediche alla sua bambina e alla sua compagna. I due convoleranno davvero a nozze come hanno anticipato prima dell’emergenza Coronavirus? In tanti tra i loro fan sperano proprio di sì.