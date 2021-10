Sossio e Ursula hanno inscenato la crisi? La replica

Sossio Aruta e Ursula Bennardo sono stati travolti da una valanga di critiche. Lei ha replicato personalmente ai suoi fan.

Sossio Aruta e Ursula Bennardo sono stati travolti da una valanga di critiche e accusati dai fan di aver inscenato la loro crisi sentimentale al solo fine di ottenere visibilità. Ursula Bennardo ha deciso di replicare personalmente a simili accuse.

Sossio Aruta e Ursula Bennardo: le accuse

Nelle scorse settimane Sossio Aruta ha destato grande clamore annunciando la fine della sua relazione con Ursula Bennardo tramite social. A seguire i due, noon senza frecciatine e recriminazioni reciproche, sono tornati insieme e per i fan la loro sarebbe stata una “messinscena” per “ottenere maggiore visibilità”. Alla questione ha replicato la stessa Ursula Bennardo, che ha dichiarato: “Se avessi voluto lucrare su un disagio che ha subito la mia famiglia lo avrei fatto in mille modi.

Ma come tutti avete visto mi sono limitata a spiegare solo il perché ci siamo ritrovati in questa situazione ‘scivolone di Sossio’. Chiudendomi poi nella riservatezza totale prima, durante e dopo! Non ho bisogno di soldi sporchi”.

Sossio Aruta: l’annuncio

Ad annunciare la fine della relazione con la madre di sua figlia Bianca era stato Sossio, che sui social aveva scritto: Purtroppo devo comunicare, con tristezza, che di comune accordo, io e Ursula abbiamo deciso di interrompere il nostro rapporto sentimentale per incompatibilità caratteriali.

La nostra storia è arrivata al capolinea prego chiunque di rispettare questo difficile momento e di desistere dal cercare altre motivazioni diverse da quelle dichiarate”.

A seguire Sossio ha cancellato il messaggio e ha annunciato: “Ho eliminato il post semplicemente perché ho sbagliato ho fatto uno scivolone scrivendo Game Over, certamente non volevo paragonare la mia storia d’amore con la mia compagna Ursula e mia figlia Bianca come un gioco, ho sbagliato, sbagliare è umano e infatti ho eliminato il post perché ho deciso di rendere pubblica questa notizia e questo brutto momento per la stima che ci avete sempre trasmesso, per tutti gli elogi che ci avete sempre fatto, perché avete condiviso con noi le nostre emozioni e questa storia d’amore.”

Sossio Aruta e Ursula Bennardo: l’amore

L’amore tra Sossio Aruta e Ursula Bennardo è sbocciato a Uomini e Donne ed è stato consacrato dall’arrivo della piccola Bianca nel 2019. Sossio Aruta e Ursula Bennardo hanno fatto sapere che sarebbero convolati a nozze ma, a causa dell’emergenza Coronavirus, i due hanno rinviato la data delle loro nozze.