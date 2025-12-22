Sostegno alla cultura e crescita, il percorso del Gruppo Tecno

Milano, 22 dic. (askanews) – Un progetto di collaborazione tra Valore Italia, Grande Brera e il Gruppo Tecno che unisce arte e sostenibilità per restituire valore alla cultura attraverso un modello concreto di economia circolare. Si tratta di Art Power, che porta a sostenere la formazione, la ricerca e la tutela del patrimonio artistico, coinvolgendo attivamente la Scuola di Restauro di Botticino.

“Grazie a questo progetto – ha detto ad askanews Giovanni Lombardi, presidente e founder del Gruppo Tecno – Tecno si impegna a fare simulazioni, analisi a costo zero, di eventuali risparmi sulla bollettazione o su interventi di risparmio energetico su tutto il mondo dei beni culturali. Dopo di questo, se ci saranno interventi, una parte della nostra parcella sarà dedicata al restauro di opere d’arte del soggetto culturale al quale noi abbiamo fatto la relativa consulenza, la relativa attività impiantistica. Questo pone l’attenzione proprio su come i beni culturali e le realtà culturali, siano ormai considerati fattori attrattivi e fattori produttivi della società civile”.

Tecno, società benefit attiva nel settore del SustainTech, ha anche presentato una semestrale positiva, con ricavi e margini in crescita. “Siamo molto orgogliosi di questi dati – ha aggiunto il presidente – perché dimostrano il nostro modello è scalabile, totalmente scalabile e sostenibile nella sua scalabilità. Da un semestre all’altro siamo aumentati del 106%, di cui sicuramente anche tramite acquisizioni, abbiamo fatto nel 2024 due acquisizioni, però di questo 106% oltre il 50% è dato una crescita organica. Oltre questo106 % semestre su semestre, è importante anche l’insieme dei clienti aumentato: da 4.170 circa al 31 dicembre sono arrivati a oltre 4.400 in solo i sei mesi, quindi ben oltre il 6%”.

Il gruppo punta anche all’internazionalizzazione, con i fari puntati in primo luogo su Spagna e Gran Bretagna dove è già presente, ma guarda all’esportazione di un modello a livello continentale, e cresce anche attraverso la quotazione nell’indice Euronext Growth alla Borsa di Milano. “Se ambisci a crescere molto – ha concluso Lombardi – devi prendere delle strade: oggi come oggi la borsa è una strada secondo me importantissima, perché oltre che il lavoro soprattutto ti dà reputation, capacità di andare sui mercati, capacità praticamente di essere molto attrattivo”.