Sostenibilità, assegnato il primo premio del concorso indetto da Coripet

(Adnkronos) – Riciclare premia l’ambiente ma anche chi lo fa. Questo il motto del concorso 'Guida il cambiamento e vinci' indetto in tutta Italia da Coripet, consorzio volontario senza scopo di lucro che ha come mission la raccolta e l’avvio a riciclo delle bottiglie in Pet dopo il loro utilizzo. Il primo premio, una Fiat 500 Hybrid Club, è stato vinto al 'Centro Commerciale Mongolfiera Lecce' di Surbo, a pochi chilometri dal Comune capoluogo di provincia.

“Sono i comportamenti virtuosi dei cittadini che guidano il cambiamento e Coripet è sempre disponibile a fornire gli ecocompattatori, per avviare il processo 'bottle to bottle', ossia generare Rpet da bottiglie usate per realizzarne nuove. Il ruolo cardine lo hanno i centri commerciali come le Mongolfiere, che hanno creduto nel progetto installando un ecocompattatore Coripet e prendendosene cura giornalmente”, commenta Monica Pasquarelli, responsabile ecocompattatori Coripet.

“L’assegnazione di questa vettura ci dice una cosa importante, cioè che un semplice gesto, ossia riciclare le bottiglie in Pet per dare loro nuova vita, non soltanto fa bene all’ambiente ma è anche premiante.

Coripet vuole rendere consapevole il cittadino dell’importanza del riciclo e in un certo senso farsi promotore di una guida al cambiamento”, dice Igor Toscani, responsabile marketing Coripet.

“Non posso nascondere la mia immensa gioia ed emozione nell’avere appreso della vincita del primo premio di questo concorso. Tuttavia vi confesso che il motivo principale che mi ha portato ad aderire all’iniziativa era basato sulla consapevolezza di fare qualcosa di utile per l’ambiente, riciclando e dando nuova vita alle bottigliette in Pet.

Con questa vincita faccio poi un passo avanti nel mio stile di vita green, guidando una vettura ecologica”, commenta Daniela Catanzaro, vincitrice del concorso.