Sostenibilità, Assolombarda: "Idrogeno vettore imprescindibile, quadro normativo per strategia nazionale"

Milano, 03 ott. – (Adnkronos) – "Il primo treno ad idrogeno è un traguardo che posso definire eccezionale. Oggi siamo davvero davanti a una tappa del cambiamento che segnerà per sempre la nostra economia e la nostra industria". Lo ha detto il presidente di Assolombarda, Alessandro Spada, intervenendo alla inaugurazione del primo treno a idrogeno, a Milano Rho.

"Noi, come spesso dicevamo, siamo la seconda manifattura al mondo, secondo tutti gli studi. Ma un altro dato, che non viene mai messo in evidenza, è che, secondo il rapporto dello sviluppo umano delle Nazioni Unite, siamo il terzo Paese al mondo per le ridotte pressioni esercitate sul pianeta. E questo lo dobbiamo grazie alle tante tecnologie che saranno sviluppata dalle nostre imprese. Quindi quello di oggi è solamente un passo, ma un passo che è molto importante”, ha aggiunto.

“L'idrogeno rappresenta un vettore energetico ormai imprescindibile, utilizzato già in importanti produzioni. Quello che ci auguriamo è che la strategia nazionale dell'idrogeno venga inserita in un quadro normativo regolatorio completo, perché è assolutamente fondamentale per lo sviluppo di questa di questa tecnologia”, ha concluso Spada.