Sostenibilità, Capaccioli (Gb): "Esortazione Laudate Deum di Papa Francesco è faro per sostenibilità"

Milano, 6 ott. – (Adnkronos) – "Da pochi giorni, Papa Francesco ha reso pubblica l'esortazione Laudate Deum. Ecco, trovo assolutamente in linea questa pubblicazione con un pensiero che ci deve portare a fare sostenibilità con una modalità che veda al centro l'essere umano''. Lo ha detto Fabrizio Capaccioli, presidente di Gbc, intervenendo al panel ''Rigenerazione urbana: sfide e opportunità tra Esg e tassonomia'' all'11a edizione del Salone della Csr e dell'innovazione sociale, all'Università Bocconi di Milano.

''Non possiamo continuare a pensare che il mondo debba essere l'unico ad essere salvaguardato, dimenticando l'uomo, che vive di green. Dobbiamo lavorare per avere un modo in cui tuteliamo il nostro pianeta da tutte queste catastrofi che si susseguono. E questo lo otteniamo anche a favore dell'essere umano. L'uomo è sicuramente parte del problema, ma non possiamo prescindere da questo'', ha detto Capaccioli.