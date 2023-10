Sostenibilità, Cino (Centromarca): "Dai brand ruolo di leadership"

Roma, 5 ott. (Adnkronos) - "I brand in generale e in particolare i brand di largo consumo negli anni hanno sempre esercitato un ruolo di leadership su certe tematiche, anzi il successo dei brand spesso e volentieri nei decenni si è avuto proprio perché intercettavano le priorit&ag...

Roma, 5 ott. (Adnkronos) – "I brand in generale e in particolare i brand di largo consumo negli anni hanno sempre esercitato un ruolo di leadership su certe tematiche, anzi il successo dei brand spesso e volentieri nei decenni si è avuto proprio perché intercettavano le priorità in tutti gli ambiti". Così Vittorio Cino, direttore generale Centromarca, nel suo intervento nel panel ‘Le azioni e gli impegni dell’Industria di Marca per lo sviluppo sostenibile’ in occasione del Salone del Csr e dell’Innovazione sociale, in corso a Milano.

"Il brand è tale se è capace di esercitare una leadership sui fenomeni di attualità di particolare impatto sociale, ambientale, culturale ed economico", sottolinea.

"Industria di marca e brand anche sui temi della sostenibilità mostrano una certa leadership soprattutto se comparati alla media dell’industria: questo rappresenta una tappa di un percorso che è in continuo divenire", dice a proposito della ricerca, presentata durante l'evento, 'Azioni e impegni per lo sviluppo sostenibile dell’Industria di Marca in Italia', realizzata in collaborazione con il Dipartimento di Economia aziendale dell’Università degli Studi Roma Tre.